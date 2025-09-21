Американский пилот стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-2"

В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-2".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем гонки стал американский пилот Джек Кроуфорд из команды Dams Lucas Oil.

Напомним, что в квалификации первым был американец Джек Кроуфорд (Dams Lucas Oil), вторым - итальянец Леонардо Форнароли (Invicta Racing), третьим - итальянец Габриэле Мини (Prema Racing).