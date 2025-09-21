https://news.day.az/sport/1781982.html Американский пилот стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-2" В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-2". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем гонки стал американский пилот Джек Кроуфорд из команды Dams Lucas Oil.
Американский пилот стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-2"
В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-2".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем гонки стал американский пилот Джек Кроуфорд из команды Dams Lucas Oil.
Напомним, что в квалификации первым был американец Джек Кроуфорд (Dams Lucas Oil), вторым - итальянец Леонардо Форнароли (Invicta Racing), третьим - итальянец Габриэле Мини (Prema Racing).
