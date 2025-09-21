https://news.day.az/society/1782007.html В Азербайджане выпал снег 21 сентября на территории Нахчыванской Автономной Республики наблюдаются нестабильные погодные условия. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики.
По данным на 12 часов 21 сентября, на территории автономной республики сохраняется дождливая погода. В некоторых горных районах идет мокрый снег и снег, наблюдается туман.
В высокогорных районах Шахбузского, Джульфинского и Ордубадского районов идет снег.
