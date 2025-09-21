В Баку задержаны воры

В Низаминском и Сураханском районах задержаны лица, подозреваемые в краже

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что в Низаминском районе столицы была совершена кража из автомобиля, принадлежащего одному из граждан.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что из его транспортного средства было похищено 1000 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского РУП, по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 29-летний Э. Мусаев.

В Сураханском районе также был зафиксирован аналогичный случай. По подозрению в краже 1000 манатов из одного из жилых домов был задержан житель столицы, 29-летний М. Абдуллаев. Его личность также была установлена полицейскими, после чего он был задержан в качестве подозреваемого.

По обоим фактам ведётся расследование.