Швейцария девятикратно увеличила инвестиции в Азербайджан

В первом полугодии текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Швейцарии в Азербайджан составил 226,6 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 202,2 миллиона долларов США, или в 9,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, доля Швейцарии в общем объеме прямых иностранных инвестиций, вложенных в Азербайджан в отчетном году, составила 7 процентов.

В первом полугодии 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Швейцарии в Азербайджан равнялся 24,4 миллиона доллара.

В первом полугодии текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 3 миллиарда 222 миллиона долларов США. Это на 244 миллиона 295 тысяч долларов США, или на 8,2 процента больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

За отчетный период объем прямых инвестиций, направленных из Азербайджана в экономики зарубежных стран, составил 1 миллиард 350 миллионов долларов США, что на 351 миллион 561 тысячу долларов, или на 35,2 процента больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года.