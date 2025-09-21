Ляйен ответила на вопрос о третьей мировой войне

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает, что Европа движется к третьей мировой войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, при этом она настаивает, чтобы страны ЕС были более автономны в вопросе обороноспособности.

"Нет [мы не движемся к третьей мировой войне], но мы живем в очень опасное время. Я делаю все возможное для сохранения мира и свободы в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС признать, что мир радикально изменился, и ответить все вызовам. Для этого, по мнению главы ЕК, Евросоюз должен доказать себе, союзникам и противникам, что у него "есть воля и способность защитить себя".

Отвечая на вопрос, когда в ЕС появится общая европейская армия, фон дер Ляйен отметила, что страны - члены объединения должны нести ответственность за свои войска, а также потребности своих вооруженных сил.