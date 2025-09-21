https://news.day.az/sport/1782002.html Победитель этапа Формулы-2 в Баку подвёл итоги заезда на Гран-при Азербайджана Пилот команды "ДАМС" Джек Кроуфорд назвал основную гонку Формулы-2 в Баку идеальной для себя и своей команды. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, американец, ставший победителем заезда, отметил высокий темп на протяжении всего уик-энда: "Хэфтэсон был отличным для меня и команды. Здесь скорость была очень высокой.
Кроуфорд также добавил, что сильный ветер осложнял управление машиной: "Я поймал ритм, но порывистый ветер создавал трудности".
Напомним, основная гонка Формулы-1 в Баку стартует сегодня в 15:00.
