В турецкой Аланье справились с лесными пожарами
В Турции потушили пожары в окрестностях Аланьи.
Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр курорта Шакир Озтюрк в соцсети X.
Он рассказал, что начавшееся два дня назад возгорание ликвидировали сотрудники генерального управления лесного хозяйства, пожарные и жандармерия при помощи полицейских водометов.
"В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил мэр.
Озтюрк добавил, что пламя тушили примерно 800 человек, 13 вертолетов и четыре самолета. При пожаре никто не пострадал.
