В турецкой Аланье справились с лесными пожарами

В Турции потушили пожары в окрестностях Аланьи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил мэр курорта Шакир Озтюрк в соцсети X.

Он рассказал, что начавшееся два дня назад возгорание ликвидировали сотрудники генерального управления лесного хозяйства, пожарные и жандармерия при помощи полицейских водометов.

"В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил мэр.

Озтюрк добавил, что пламя тушили примерно 800 человек, 13 вертолетов и четыре самолета. При пожаре никто не пострадал.