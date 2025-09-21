Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон

- впервые за 58 лет

Президент Сирии на переходный период Ахмед аль-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США с 1967 года.

Сообщается, что аль-Шараа сопровождают четыре министра.

Ожидается, что визит откроет возможность для обсуждения восстановления дипломатических отношений между Сирией и США, включая возможное официальное открытие посольства Сирии в Вашингтоне.