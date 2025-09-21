https://news.day.az/world/1782017.html Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон - впервые за 58 лет Президент Сирии на переходный период Ахмед аль-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США с 1967 года. Сообщается, что аль-Шараа сопровождают четыре министра.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аль-Шараа прибыл в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Syria TV, это первый официальный визит сирийского президента в США с 1967 года.
Сообщается, что аль-Шараа сопровождают четыре министра.
Ожидается, что визит откроет возможность для обсуждения восстановления дипломатических отношений между Сирией и США, включая возможное официальное открытие посольства Сирии в Вашингтоне.
