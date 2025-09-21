Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqamenin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri sentyabrın 21-də başa çatıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Ruanda Prezidenti Pol Kaqameni Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov və digər rəsmi şəxslər yola saldılar.