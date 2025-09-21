https://news.day.az/sport/1782053.html Финишировавший третьим в Баку пилот Формулы-1 доволен итогом гонки Нашей главной целью было попасть на подиум. Поэтому результат нас устраивает. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Карлос Сайнс, пилот команды Williams, занявший третье место в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку.
Испанский пилот отметил, что борьба на трассе была очень напряженной: "Сегодняшняя гонка была очень сложной. Нам приходилось полностью концентрироваться на каждом повороте. Третье место - для меня хороший результат. Наша стратегия была выбрана правильно, что напрямую повлияло на результат".
