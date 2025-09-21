Французские демонстранты требуют налоговой справедливости

Протестные акции во Франции продолжаются на фоне общественного недовольства экономической и социальной политикой властей. Участники демонстраций требуют более справедливого распределения налоговой нагрузки.

Как передает Day.Az, местные СМИ сообщают, что в ходе шествий звучат скандирования: "Обложите налогом богатых!" Толпа выражает недовольство ростом цен, снижением покупательной способности, а также предполагаемыми планами правительства по сокращению социальных расходов.

Протесты проходят в ряде крупных городов, включая Париж, Лион, Марсель. В отдельных случаях зафиксированы столкновения демонстрантов с полицией, однако в большинстве районов акции проходят мирно.

Организаторы заявляют, что протесты будут продолжены, если власти не пойдут на пересмотр налоговой политики и не введут более жёсткие меры по отношению к сверхбогатым слоям населения.