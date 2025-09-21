https://news.day.az/politics/1782048.html Завершился визит Президента Руанды в Азербайджан 21 сентября завершился официальный визит Президента Республики Руанда Поля Кагаме в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит Президента Руанды в Азербайджан
21 сентября завершился официальный визит Президента Республики Руанда Поля Кагаме в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Руанды Поля Кагаме провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
