Завершился визит Президента Руанды в Азербайджан

21 сентября завершился официальный визит Президента Республики Руанда Поля Кагаме в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Руанды Поля Кагаме провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.