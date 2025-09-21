Азербайджан представлен на международном фестивале в Узбекистане

В рамках III Международного фестиваля народно-прикладного искусства и Международного гончарного форума, прошедших в городе Коканд (Узбекистан), состоялась выставка работ стран-участниц. Нашу страну на выставке представлял Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Азербайджанском культурном центре.

Было отмечено, что в уголке Центра представлены издания об азербайджанской культуре, истории и государственности, а также книги, изданные на узбекском языке. Кроме того, были представлены сувениры, изделия ручной работы, ковры и другие изделия, изготовленные азербайджанскими мастерами.

На выставке также были представлены работы бакинского художника-ковровщика и миниатюриста Агасадыга Сулейманова. Посетители ознакомились с уголком Азербайджанского культурного центра, попробовали шекербуру, пахлаву и другие национальные сладости.

На мероприятиях были представлены изделия мастеров из 70 стран мира.