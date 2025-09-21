Apple вынуждено нарастила производство iPhone 17

Компания Apple, по данным издания The Information, попросила как минимум двух своих поставщиков увеличить производство базовой модели iPhone 17 примерно на 40% и более после, выявив высокий спрос на новинку на этапе предзаказа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Такое развитие событий указывает на то, что больше потребителей, чем ожидала Apple, выбрали более доступный iPhone 17 за $799 вместо премиальных моделей Pro, которые начинаются от $1099 и обычно предлагают материалы, камеры, процессоры и дисплеи лучше.

На этой неделе Apple обратилась к Luxshare Precision, одному из двух своих основных сборщиков iPhone в Китае (наряду с Foxconn), с просьбой увеличить ежедневный объем производства стандартного iPhone 17 примерно на 40%, говорится в отчете.

Компания Apple делает ставку на свою новейшую линейку iPhone, включая более тонкий iPhone Air, чтобы возродить рост продаж флагманского продукта после нескольких лет вялых показателей. Это связано с тем, что потребители стали реже обновлять устройства, а новые модели предлагают лишь незначительные улучшения, пишет Reuters.

Аналитики отмечают, что продажи более дешевых моделей могут негативно сказаться на прибыли Apple, хотя и помогут компании отстоять свою долю на рынке.