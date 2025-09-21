https://news.day.az/sport/1782018.html

Лидер чемпионата мира Формулы-1 досрочно выбыл из Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри досрочно завершил выступление на Гран-при Азербайджана Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, австралиец врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри заблокировал колеса и ударился о защитный барьер. Это уже вторая ошибка гонщика за текущий уик-энд.