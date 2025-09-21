Anker отзовет в США более 400 тыс. пауэрбанков

Компания Anker отзывает почти полмиллиона портативных пауэрбанков после десятков сообщений о перегреве и возгорании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал FOX 10, ссылаясь на сообщение Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC).

Отзыву подлежат около 481 000 единиц пяти различных моделей, произведенных Anker Innovations в Китае.

Представители властей заявляют, что литий-ионные аккумуляторы внутри устройств могут перегреваться, создавая угрозу возгорания и ожогов. CPSC сообщила, что Anker получила 33 уведомления об инцидентах с перегревом, включая случаи, когда пауэрбанки взрывались. По меньшей мере четыре пользователя сообщили о незначительных ожогах, а один заявил о значительном материальном ущербе.

Отзыв распространяется на модели пауэрбанков Anker A1647, A1652, A1257, A1681 и A1689.

Устройства продавались по всей стране в магазинах Best Buy, Target и других розничных сетях, а также онлайн через Amazon, AliExpress, eBay, Walmart, TikTok и собственный веб-сайт Anker с августа 2023 года по июнь 2025 года.

Потребителям настоятельно рекомендуется немедленно прекратить использование отозванных устройств.

Anker предлагает возврат денежных средств или подарочную карту на другие продукты Anker. Для участия покупатели должны посетить страницу отзыва Anker, предоставить серийный номер продукта и фотографию устройства, на которой видны модель и серийный номер. Модель и серийный номер напечатаны на задней или боковой стороне устройства.