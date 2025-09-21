https://news.day.az/society/1782039.html ДТП В Билясуваре - водитель погиб В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в селе Багбанлар. Согласно информации, житель села Мирза Мирзоев (1972 г.р.) внезапно почувствовал себя плохо во время управления автомобилем.
ДТП В Билясуваре - водитель погиб
В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в селе Багбанлар.
Согласно информации, житель села Мирза Мирзоев (1972 г.р.) внезапно почувствовал себя плохо во время управления автомобилем. В результате машина вышла из-под контроля и врезалась в препятствие на обочине дороги.
По предварительным данным, мужчина скончался на месте происшествия от сердечного приступа.
Тело погибшего передано соответствующим органам.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре