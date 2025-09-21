ДТП В Билясуваре

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, инцидент зарегистрирован в селе Багбанлар.

Согласно информации, житель села Мирза Мирзоев (1972 г.р.) внезапно почувствовал себя плохо во время управления автомобилем. В результате машина вышла из-под контроля и врезалась в препятствие на обочине дороги.

По предварительным данным, мужчина скончался на месте происшествия от сердечного приступа.

Тело погибшего передано соответствующим органам.

По данному факту проводится расследование.