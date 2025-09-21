Выборы в парламент Сирии перенесли

Избирательная комиссия Сирии перенесла сроки проведения выборов в Народный совет (однопалатный парламент) на 5 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

"Источники Al Hadath сообщили, что выборы в законодательные органы Сирии состоятся 5 октября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что запланированное на 15 - 20 сентября голосование пришлось перенести из-за логистических проблем в связи с происходившими в стране боевыми действиями.

По итогам голосования граждане должны выбрать 140 депутатов, остальные 70 назначит президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Срок полномочий временного парламента составит 30 месяцев, он будет выступать в роли законодательного органа власти до принятия конституции и проведения новых выборов.