ЦАХАЛ сообщила о ликвидации террориста ХАМАС В районе города Газа израильские войска ликвидировали Маджеда Абу Сальмию, боевика военного крыла движения ХАМАС. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
"В рамках своей роли Абу Сальмия действовал как снайпер ХАМАС и готовился к осуществлению немедленной террористической атаки против войск ЦАХАЛ в районе города Газа", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ добавили, что перед ударом были приняты меры по минимизации риска для мирных жителей. Так, израильская армия использовала высокоточное вооружение, воздушное наблюдение и дополнительные данные разведки.
