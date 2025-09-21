ЦАХАЛ сообщила о ликвидации террориста ХАМАС

В районе города Газа израильские войска ликвидировали Маджеда Абу Сальмию, боевика военного крыла движения ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

"В рамках своей роли Абу Сальмия действовал как снайпер ХАМАС и готовился к осуществлению немедленной террористической атаки против войск ЦАХАЛ в районе города Газа", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударом были приняты меры по минимизации риска для мирных жителей. Так, израильская армия использовала высокоточное вооружение, воздушное наблюдение и дополнительные данные разведки.