https://news.day.az/sport/1782042.html Награжден победитель Гран-при Азербайджана «Формула-1» Награжден победитель Гран-при Азербайджана "Формула-1". Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пилоту команды "Red Bull" Максу Ферстаппену был вручен кубок. Отметим, что нидерландский гонщик второй раз отпраздновал победу на трассе в Баку.
