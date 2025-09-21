Награжден победитель Гран-при Азербайджана «Формула-1»

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пилоту команды "Red Bull" Максу Ферстаппену был вручен кубок.

Отметим, что нидерландский гонщик второй раз отпраздновал победу на трассе в Баку.