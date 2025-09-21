https://news.day.az/sport/1782028.html Макс Ферстаппен продолжает уверенно лидировать в Баку Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уверенно лидирует на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нидерландец вновь показал лучшее время, преодолев круг за 1:44,820 секунды.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уверенно лидирует на Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нидерландец вновь показал лучшее время, преодолев круг за 1:44,820 секунды.
Инженер команды "Ред Булл" по радиосвязи отметил, что Ферстаппен держит отличный темп и посоветовал ему продолжать в том же духе.
Вторым идет по-прежнему Карлос Сайнс, однако отставание от лидера остается значительным.
