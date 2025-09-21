Макс Ферстаппен продолжает уверенно лидировать в Баку

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уверенно лидирует на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нидерландец вновь показал лучшее время, преодолев круг за 1:44,820 секунды.

Инженер команды "Ред Булл" по радиосвязи отметил, что Ферстаппен держит отличный темп и посоветовал ему продолжать в том же духе.

Вторым идет по-прежнему Карлос Сайнс, однако отставание от лидера остается значительным.