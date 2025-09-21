Я доволен своим выступлением на бакинской гонке

Я старался двигаться вперед при каждой возможности. В какие-то моменты я мог рискнуть, но принял верное решение и предпочел защитить свою позицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Джордж Рассел, пилот команды Mercedes, занявший второе место в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку.

Он сказал, что этот результат очень важен для набора очков в чемпионате мира: "Цель неизменна -завоевать первое место, но я доволен своим сегодняшним выступлением. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть следующую гонку".