Я доволен своим выступлением на бакинской гонке - Пилот Mercedes Я старался двигаться вперед при каждой возможности. В какие-то моменты я мог рискнуть, но принял верное решение и предпочел защитить свою позицию. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Джордж Рассел, пилот команды Mercedes, занявший второе место в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку.
Он сказал, что этот результат очень важен для набора очков в чемпионате мира: "Цель неизменна -завоевать первое место, но я доволен своим сегодняшним выступлением. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть следующую гонку".
