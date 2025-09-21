Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем Гран-при стал нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Гонку он начал с первой позиции, показав лучший результат в квалификации. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс (Williams), третьим - новозеландец Лиам Лоусон (Racing Bulls).