https://news.day.az/sport/1782037.html Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1" В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем Гран-при стал нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Гонку он начал с первой позиции, показав лучший результат в квалификации.
Определился победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
В Баку завершилась основная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, победителем Гран-при стал нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Гонку он начал с первой позиции, показав лучший результат в квалификации. Вторым финишировал испанец Карлос Сайнс (Williams), третьим - новозеландец Лиам Лоусон (Racing Bulls).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре