Китайский робот впервые продемонстрировал сальто

Китайская компания Agibot опубликовала видео, в котором ее робот Lingxi X2 успешно выполняет сальто Вебстера. Этот сложный гимнастический элемент, включающий кувырок вперед с отталкиванием задней ногой и требующий исключительной координации, баланса и силы, ранее считался недостижимым для роботов-гуманоидов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Interesting Engineering (IE).

Робот Lingxi X2, флагманская разработка Agibot, был представлен ранее в этом году. Его модульная конструкция, многосуставное управление и технология восприятия в реальном времени позволяют аппарату эффективно перемещаться в разнообразных условиях и выполнять высокодинамичные движения, включая акробатические элементы.

Компания активно развивает партнерскую программу, запущенную в мае, и планирует начать серийное производство во второй половине года, стремясь отгрузить несколько тысяч единиц к концу 2026 года.

Демонстрация сальто Вебстера является важной вехой в развитии гуманоидной робототехники. Она подчеркивает прогресс в интеграции передовых систем управления движением и баланса, которые позволяют выполнять маневры, ранее считавшиеся невозможными для машин.

В то время как Agibot устанавливает новый стандарт в акробатических способностях, другие игроки отрасли также добились впечатляющих успехов. Например, робот Atlas от Boston Dynamics уже много лет демонстрирует сложные маневры, включая сальто, стойку на руках и элементы паркура. Китайские Unitree Robotics с моделями G1 и R1, способными выполнять сальто и элементы кунг-фу, а также EngineAI, показавшие успешное сальто вперед с последующей ходьбой, также вносят вклад в развитие динамичных движений.

Однако, несмотря на зрелищность акробатических достижений, значительная часть исследований направлена на развитие практической ловкости для бытового и промышленного применения. Так, робот Figure 2 демонстрирует прогресс в выполнении рутинных задач, требующих тонкой моторики, таких, как мытье посуды и складывание белья.