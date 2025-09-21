Норвежские солдаты недовольны качеством военной формы

Солдаты из Норвегии заявили о низком качестве новой униформы стоимостью по $1,53 тысячи за комплект, которая предоставляется также для ВС Финляндии, Дании и Швеции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Forsvarets forum.

"При пошиве униформы все равно было допущено несколько ошибок. Форум вооруженных сил ранее обсуждал вопрос о том, что форма выцветает, но в новой одежде появились и более серьезные недостатки: форма рвется", - говорится в материале.

По словам солдата пограничной станции Ярфьорд в гарнизоне Сер-Варангер (GSV), ему пришлось самостоятельно подшивать форму, выданную в начале 2025 года.

"Форма изнашивается. Она [должна] служить дольше", - заявил другой солдат.

Большинство солдат GSV обнаруживали дырки в форме, причем всего через несколько недель после ее получения.