Самолёт Бангкок - Лондон, экстренно сел в Баку

Самолёт авиакомпании EVA Air, выполнявший рейс по маршруту Бангкок - Лондон, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Причиной этому стало резкое решение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Воздушное судно Boeing 777 успешно приземлилось в Бакинском аэропорту в 17:44 по местному времени.

Пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь прямо на месте. В настоящее время проводится необходимая оценка состояния здоровья пассажира, и он находится под наблюдением.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев действует в строгом соответствии с высокими международными стандартами авиационной безопасности и оперативного реагирования, обеспечивая надёжную и профессиональную поддержку воздушным судам в чрезвычайных ситуациях.