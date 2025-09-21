Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль обратился в суд с просьбой освободить его из-под ареста под залог.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на источники в юридических кругах.

В публикации отмечается, что в качестве обоснования для освобождения экс-президент указал на необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях, а также на свое состояние здоровья. Заявление было подано в Центральный окружной суд Сеула 19 сентября, утверждает агентство.

Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля.