Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль обратился в суд с просьбой освободить его из-под ареста под залог. Как передает Day.Az, об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на источники в юридических кругах.
Экс-президент Южной Кореи попросил суд об освобождении
Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль обратился в суд с просьбой освободить его из-под ареста под залог.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на источники в юридических кругах.
В публикации отмечается, что в качестве обоснования для освобождения экс-президент указал на необходимость подготовить линию защиты на судебных слушаниях, а также на свое состояние здоровья. Заявление было подано в Центральный окружной суд Сеула 19 сентября, утверждает агентство.
Дата слушаний по запросу об освобождении под залог пока не назначена. Юн Сок Ёль находится под стражей с 10 июля.
