https://news.day.az/society/1782031.html На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на отдельных автодорогах ожидается ограничение видимости. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 сентября на территории страны в связи с дождливой и туманной погодой ожидается снижение видимости на автотрассах до 500-1000 метров.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по этим участкам дорог.
