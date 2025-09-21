На дорогах ухудшится видимость

В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на отдельных автодорогах ожидается ограничение видимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 22 сентября на территории страны в связи с дождливой и туманной погодой ожидается снижение видимости на автотрассах до 500-1000 метров.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении по этим участкам дорог.