Дорожная полиция обратилась к водителям мотоциклов, велосипедов и скутеров

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) распространило предупреждение о рисках использования двухколесных транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится:

"В дождливую и ветреную погоду использование скутеров, мопедов, велосипедов и других двухколесных транспортных средств становится особенно опасным.

Скользкое дорожное покрытие, ограниченная видимость, сильный ветер и легкая потеря равновесия многократно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Управление такими транспортными средствами в подобных условиях создает серьезную угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

Напоминаем, что водители двухколесных транспортных средств более уязвимы и относятся к группе повышенного риска получения травм при авариях. Поэтому во время сильного дождя, ветра и при плохой видимости настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок.

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает всех участников дорожного движения в неблагоприятных погодных условиях отказаться от использования скутеров, мопедов, велосипедов и других двухколесных транспортных средств, проявлять особую осторожность для обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих, а также не создавать дополнительных рисков для других участников движения".