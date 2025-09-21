Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"Азербайджан и Руанда являются хорошими партнерами и друзьями. Мы совместно участвуем в различных международных организациях и всегда поддерживаем друг друга. Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Руанда всегда поддерживала нас: при избрании на пост председателя, а затем - при продлении нашего председательства еще на один год. Руанда также присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения. Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку".

Эти слова Президента Ильхама Алиева, сказанные 20 сентября 2025 года на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Руанды Полем Кагаме, отражают стратегический вектор Баку: Азербайджан выходит на африканский континент не только с политическими инициативами, но и с экономическими, социальными и гуманитарными проектами. Руанда в этой линии является одним из ключевых партнеров.

До 2010-х годов двусторонние отношения между Азербайджаном и Руандой носили эпизодический характер и ограничивались в основном дипломатическими контактами в рамках ООН. Однако начиная с 2019 года, когда Азербайджан возглавил Движение неприсоединения (ДН), взаимодействие стало системным. Баку активно использовал свой авторитет председателя ДН для углубления политического диалога со странами Африки, включая Руанду.

Поддержка Руанды в вопросах, связанных с мандатом Азербайджана в ДН, стала важным политическим сигналом. Для Кигали, в свою очередь, это открыло возможность опереться на авторитетную страну из Южного Кавказа, обладающую серьезным дипломатическим ресурсом, энергетическим потенциалом и опытом развития государственных институтов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стала гуманитарная дипломатия. В 2023 году делегация Фонда Гейдара Алиева во главе с Лейлой Алиевой посетила Кигали. Фонд, известный своими образовательными и социальными проектами в десятках стран мира, начал реализацию программ в сфере образования и молодежной политики.

В Руанде Фонд инициировал поддержку школ, в том числе в сельских районах, где ощущается нехватка учебных материалов и цифровой инфраструктуры. Были переданы учебники, электронные ресурсы, а также оборудование для компьютерных классов. Более того, обсуждается создание совместных культурно-образовательных центров, которые будут работать по модели бакинских молодежных домов.

Не менее важным является направление гендерного равенства и поддержки женщин-предпринимателей. По данным Всемирного банка, в Руанде доля женщин в парламенте составляет более 60 %, и это один из самых высоких показателей в мире. Фонд Гейдара Алиева, имеющий богатый опыт в программах поддержки женщин на международной арене, встраивается в эту национальную стратегию Руанды.

Особое внимание вызывает опыт Азербайджана в сфере государственного управления.

Одним из наиболее успешных институтов Азербайджана является система ASAN - многофункциональная сеть центров "одного окна", предоставляющих более 250 государственных и частных услуг. Сегодня ASAN включает 27 центров по всей стране, а также мобильные офисы в виде автобусов и поездов, что особенно важно для сельских районов. Уровень удовлетворенности пользователей достигает 99,8%, а лицензии выдаются всего за 10 дней.

Руанда уже проявила интерес к этой модели. В сентябре 2025 года президент Пол Кагаме посетил Баку и ознакомился с концепцией ASAN, которая официально включена в план цифровой трансформации Руанды. Ожидаемый эффект очевиден: сокращение сроков оказания административных услуг, экономия транзакционных издержек для бизнеса, снижение уровня коррупции. Дополнительно мобильные офисы позволят охватить сельские регионы, где проникновение интернета остается низким.

Руанда уже известна своими высокими темпами цифровизации: согласно рейтингу ООН E-Government Development Index, страна входит в число лидеров Африки по темпам внедрения электронных сервисов.

Тем не менее система ASAN стала для Руанды предметом особого интереса, так как она сочетает цифровизацию с физической доступностью услуг в многофункциональных центрах. Речь идет о возможности создания "Rwanda Service Centers", где граждане будут получать десятки государственных услуг по принципу "одного окна".

Азербайджан готов оказать как техническую, так и финансовую помощь, включая подготовку кадров, обучение специалистов и разработку программного обеспечения. Этот проект может стать флагманским в африканском направлении деятельности ASAN, а для Руанды - инструментом укрепления социального доверия между государством и обществом.

Руанда не обладает значительными запасами углеводородов, но активно развивает возобновляемую энергетику. По данным Rwanda Energy Group, к 2024 году уровень электрификации достиг 75 %, при этом около 50 % обеспечивается за счет возобновляемых источников (гидроэнергетика, солнечные панели, биомасса). Цель Руанды - к 2030 году достичь 100 % доступа к электричеству.

Азербайджан, обладая мощной энергетической инфраструктурой и опытом в трансформации энергосектора (особенно в области возобновляемой энергетики - проекты с Masdar, ACWA Power), может предложить Руанде инвестиции и технологическую поддержку. Ведутся переговоры о создании совместных солнечных и гидроэнергетических проектов, а также о разработке сетевой инфраструктуры.

Руанда входит в число крупнейших производителей олова, вольфрама и тантала (так называемых "3T minerals"). В 2022 году экспорт этих минералов принес стране более 700 млн долларов, что составило около 35 % ее экспорта.

Азербайджанские компании проявляют интерес к этому сектору, особенно к переработке редкоземельных и стратегически важных элементов. Здесь речь идет не только об инвестициях, но и о создании совместных предприятий по глубокой переработке руд - что позволит увеличить добавленную стоимость и снизить зависимость Руанды от экспорта сырья.

Кроме того, азербайджанский опыт в регулировании горнодобывающей отрасли (через Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам) может быть полезен Кигали в части экологических стандартов, прозрачности и диверсификации экспорта.

Азербайджан и Руанда активно взаимодействуют в рамках Движения неприсоединения. За время председательства Баку продемонстрировал способность консолидировать более чем 120 стран, отстаивая принципы равноправия, суверенитета и невмешательства. Руанда в этом контексте стала одной из стран-союзников, поддержавших ключевые инициативы Азербайджана - от создания Парламентской сети ДН до продвижения молодежной повестки.

Совместное участие в ДН открывает площадку для политического диалога, где Кигали и Баку могут координировать позиции по вопросам международной безопасности, реформы Совета Безопасности ООН, климатической повестки и цифрового разрыва между странами Севера и Юга.

В 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Руандой составил всего около 2 млн долларов. Однако после подписанных соглашений и создания совместных рабочих групп прогнозируется кратный рост. Основные направления - экспорт азербайджанских нефтехимических продуктов и удобрений в Руанде, импорт из Руанды кофе, чая и минерального сырья, а также участие азербайджанских строительных компаний в проектах инфраструктурного развития Руанды (дороги, жилые комплексы, социальные объекты).

Интерес представляет и туристическая сфера. Руанда, известная как "страна тысячи холмов", активно развивает экологический и деловой туризм. Азербайджан может стать для нее партнером в продвижении авиасообщений и туристических пакетов, особенно с учетом деятельности авиакомпании RwandAir.

В последние годы Азербайджан сформировал мощную промышленную базу, которая выходит за рамки внутреннего рынка и становится источником для экспорта технологий и инженерной экспертизы. Яркий пример - SOCAR Polymer, достигший к августу 2024 года выпуска миллионной тонны полимеров. Суммарные мощности предприятия составляют 184 тыс. тонн полипропилена и 120 тыс. тонн полиэтилена низкого давления в год, что обеспечивает выпуск десятков марок продукции. Эта зрелая индустриальная инфраструктура позволяет не только развивать собственные рынки, но и предлагать партнерам отработанные стандарты качества, логистические решения и опыт управления производственными проектами.

Руанда, которая за последние годы совершила впечатляющий рывок в энергетике, демонстрирует схожие приоритеты. Если в 2009 году лишь 6% домохозяйств имели доступ к электричеству, то к марту 2024-го эта цифра выросла до 75%. Полностью обеспечены энергией медучреждения и административные объекты на районном уровне, подключено 84% школ. Теперь ключевая задача - повышение надежности и снижение себестоимости электроэнергии. Здесь особенно востребован азербайджанский опыт модернизации энергетической и нефтехимической отраслей: внедрение автоматизации, расширение мощностей по выпуску этилена и пропилена, использование технологий газоочистки и комплексного управления инвестициями (CAPEX/OPEX).

Отдельного внимания заслуживает Alat Free Economic Zone (AFEZ) - свободная экономическая зона с уникальным налоговым и правовым режимом. Для резидентов действуют нулевые ставки налогов и пошлин, а также упрощенные таможенные процедуры. Параллельно функционирует система цифровой резидентуры (Digital Trade Hub, e-/m-Residency), которая позволяет зарубежным компаниям регистрировать бизнес и управлять им дистанционно. Для руандийских производителей это прямой коридор к рынкам Каспия, Турции и ЕС, что открывает новые горизонты для экспорта агропродукции, медицинских изделий и упаковочных материалов.

Экономический контекст Руанды показывает, что подобные решения востребованы. В 2024 году реальный рост ВВП страны составил 8,5-8,9%, а объем зарегистрированных инвестиций достиг 3,2 млрд долларов, увеличившись на треть по сравнению с предыдущим годом. Импорт по-прежнему значительно превышает экспорт, что стимулирует локализацию производств. Азербайджанские индустриальные и инвестиционные платформы напрямую отвечают этим приоритетам.

Азербайджан на протяжении многих лет развивает образовательное сотрудничество с Африкой, предлагая государственные стипендии для студентов стран ОИС и Движения неприсоединения. Программы охватывают все уровни обучения - от подготовительных курсов до PhD, включая медицинские резидентуры. Для Руанды это крайне актуально: в рамках ICT-плана 2024-2029 перед страной стоит задача обучить 1,5 миллиона граждан цифровым навыкам. Азербайджанские гранты и программы подготовки специалистов по инженерным и ИКТ-направлениям могут сыграть здесь важную роль.

Фонд Гейдара Алиева активно реализует гуманитарные проекты в Африке, включая здравоохранение, образование и инфраструктуру. В Руанде, например, профинансирован доступ школы в Рвамагане к чистой воде. Этот опыт адресной и ощутимой поддержки может быть масштабирован на другие учебные заведения и профессионально-технические училища.

Быстрорастущая цифровая экономика Руанды сталкивается с проблемой неравномерного проникновения интернета: по данным на 2024-2025 годы доступ к сети имеет лишь 34-38% населения, в основном через мобильные устройства. Это означает, что целевые стипендии и стажировки в сферах кибербезопасности, big data, цифровых госуслуг и управления проектами будут особенно востребованы и помогут закрыть дефицит кадров быстрее, чем классические проекты через международные тендеры.

Азербайджан и Руанда имеют совпадающие позиции в рамках Движения неприсоединения. Азербайджан, председательствовавший в организации до 2023 года, неоднократно подчеркивал поддержку со стороны Руанды. Это обеспечивает Баку и Кигали институциональный "эффект плеча" в рамках международных организаций, облегчая соавторство резолюций и продвижение инициатив в ООН.

Кроме того, Азербайджан активно развивает официальную помощь развитию через AIDA. Только за 2024 год объем ОДА составил почти 62 млн долларов, а география охватила более 140 стран, включая почти все государства Африки. Для Руанды это возможность подключиться к масштабным программам в области образования, здравоохранения, водоснабжения и цифровизации.

Экономика Руанды демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году ВВП достиг 14,25 млрд долларов при темпах роста около 9%. Внешнеторговый оборот в конце 2024 года составил 2,48 млрд долларов с ростом на 21%, однако сохраняется дефицит товаров, что подталкивает к локализации производства. В сфере цифровизации интернет пока доступен лишь трети населения, а в энергетике 75% домохозяйств подключены к сетям, при этом основной вызов - надежность и качество. Все это делает сотрудничество с Азербайджаном в инвестиционной, образовательной и институциональной сферах особенно своевременным и практичным.

Сотрудничество Азербайджана и Руанды вышло на новый уровень. Взаимное доверие, политическая поддержка и интерес к совместным проектам формируют стратегическое партнерство, где гуманитарная дипломатия соседствует с инвестиционными инициативами, а опыт одной страны дополняет амбиции другой.

Для Руанды углубление отношений с Азербайджаном означает не просто расширение экономических возможностей, но и укрепление позиций на мировой арене. Для Азербайджана же Руанда становится надежным партнером в Африке, открывающим путь к целому континенту.