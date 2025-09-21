Ферстаппен после победы на Гран-при Азербайджана сократил отставание от Пиастри

Макс Ферстаппен, одержавший победу на Гран-при Азербайджана по "Формуле-1", сократил отставание в личном зачете чемпионата мира до 69 очков, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Пилот "Ред Булла" набрал 255 баллов и сохраняет математические шансы на титул. Лидер сезона Оскар Пиастри из "Макларена" теперь имеет 324 очка, а его преимущество над напарником Ландо Норрисом сократилось до 25 очков.

В десятке лучших личного зачета также находятся Джордж Расселл ("Мерседес") - 212 очков, Шарль Леклер ("Феррари") - 165, Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 121, Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 78, Александер Албон ("Уильямс") - 70, Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") - 39 и Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") - 37.

В Кубке конструкторов "Макларен" пока не смог досрочно завоевать трофей, однако сохраняет огромный отрыв - 623 очка против 290 у "Мерседеса". "Феррари" уступает немцам четыре балла, занимая третье место, тогда как "Ред Булл" с 272 очками остался четвертым и потерял даже теоретические шансы на титул.

"Уильямс" удерживает пятую позицию, а "Рейсинг Буллз" поднялись на шестое место, обойдя "Астон Мартин". Далее располагаются "Кик-Заубер", "Хаас" и "Альпин".