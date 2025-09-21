https://news.day.az/culture/1782076.html Азербайджанский и армянский члены жюри обменялись высшими баллами на Silk Way Star В Казахстане продолжается международный телевизионный музыкальный конкурс Silk Way Star, в котором принимают участие исполнители из 12 стран - Азербайджана, Армении, Грузии, Малайзии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи, сообщает Day.Az.
Необычный эпизод произошёл во время голосования жюри: азербайджанская певица Эфенди, представляющая свою страну в составе жюри, поставила 10 баллов участнику из Армении Саро Геворгяну. В ответ армянский член жюри также отдал высший балл - 10 очков - азербайджанской конкурсантке Сабине Заде.
Этот жест привлёк внимание зрителей и стал ярким моментом конкурса.
