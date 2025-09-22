В Шотландии нашли остатки одной из старейших железных дорог

Археологи обнаружили в Кокензи (Восточный Лотиан, Шотландия) фрагмент железной дороги, который может оказаться старейшим известным примером использования стандартной ширины колеи - 1435 мм, принятой сегодня по всему миру. Находка датируется как минимум 1775 годом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание BBC.

Раскопки проводились в рамках инициативы Waggonway 1722 Project, направленной на исследование и сохранение железной дороги Транент - Кокензи. Построенная в 1722 году компанией York Buildings Company, эта линия предназначалась для перевозки угля из шахт Транента на солеварни Кокензи, где морская вода выпаривалась в специальных чанах.

На сегодняшний день археологи и волонтеры раскопали около 20 метров пути, включая фрагменты рельсов, шпал и оригинальных креплений. По словам ученых, железная дорога в Кокензи могла существовать еще раньше, чем знаменитая британская Уиллингтонская дорога, ранее считавшаяся первой в своем роде.

Железная дорога работала по гравитационному принципу: груженые углем вагоны спускались к побережью под собственным весом, а обратно поднимались с помощью лошадей. Для обеспечения высокой проходимости и надежности пути на болотистой местности использовались деревянные рельсы двойной высоты: один комплект "плавал" над другим, а конструкция скреплялась специальными стяжками и деревянными нагелями. По оценкам ученых, в год по железной дороге перевозилось до двух тысяч тонн угля.

"Раскопки стали еще одним огромным успехом для проекта", - отметил Эд Бетюн, председатель Waggonway 1722 Project. - "Мы не только продолжаем расширять археологическую базу данных, но и делаем открытия, которые меняют наше представление о развитии железнодорожного транспорта. То, что стандартная колея использовалась уже тогда, имеет огромное историческое значение".