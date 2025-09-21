Второе солнечное затмение года наблюдают в разных уголках планеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, частичное солнечное затмение началось в 21:29:32 по бакинскому времени и завершится 22 сентября в 01:53:33.

Астрономическое явление в целом продлится 4 часа 22 минуты, его пик придется на 21 сентября в 23:43:04.

Затмение можно будет наблюдать в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде.

Затмение не будет наблюдаться с территории Азербайджана.