https://news.day.az/hitech/1782086.html Второе солнечное затмение года наблюдают в разных уголках планеты Началось второе и последнее солнечное затмение этого года. Как сообщает АПА, частичное солнечное затмение началось в 21:29:32 по бакинскому времени и завершится 22 сентября в 01:53:33. Астрономическое явление в целом продлится 4 часа 22 минуты, его пик придется на 21 сентября в 23:43:04.
Второе солнечное затмение года наблюдают в разных уголках планеты
Второе солнечное затмение года наблюдают в разных уголках планеты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, частичное солнечное затмение началось в 21:29:32 по бакинскому времени и завершится 22 сентября в 01:53:33.
Астрономическое явление в целом продлится 4 часа 22 минуты, его пик придется на 21 сентября в 23:43:04.
Затмение можно будет наблюдать в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде.
Затмение не будет наблюдаться с территории Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре