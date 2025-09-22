Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана построена на прочной и фундаментальной базе

Экономика Азербайджана построена на прочной и фундаментальной базе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

В обращении главы государства отмечается, что "Контракт века", подписанный по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, вошел в историю как образцовая модель сотрудничества глобального масштаба, создал прочную основу для развития в последующие годы крупных транснациональных проектов и логистических сетей, простирающихся от Азии до Европы.

"После обеспечения территориальной целостности нашей страны усилиями Азербайджана была заложена основа для долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. В настоящее время Азербайджан отдает преимущество экономической дипломатии во внешней политике, направляя внимание на налаживание нового сотрудничества и дальнейшее укрепление ненефтяных отраслей, в частности, туристического потенциала страны", - подчеркивается в обращении Президента Ильхама Алиева.