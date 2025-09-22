Гороскоп на 22 сентября

Сегодня звезды гороскопа как никогда требуют помнить о дипломатичности и толерантности. Увы, любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Звезды обещают усиление таких качеств, как стремление к справедливости, независимость, вспыльчивость и нетерпимость. Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет настоящим максималистом! Ему захочется определённости во всем - даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Овен будет легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать сегодня дров и не перессориться с окружающими, Овну следует помягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Телец

Сегодня Тельцу необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Тельца честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Телец поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

Близнецы

сли в последнее время Близнецы выступали посредником в каком-то споре или конфликте, то сегодня им срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для них. Более того, примирители, возможно, понадобятся им самим - настолько резкими и категоричными Близнецы сегодня способны стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Близнецы могут сильно навредить себе, так что для них же самих лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Рак

Сегодня Рак способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться его близким и родным. Рак будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Рак может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Лев

Сегодня Лев рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем сегодня что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

Дева

Сегодня ситуация потребует от Девы решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Девы хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет сегодня Деве сокрушить любую преграду, стоящую на ее пути.

Весы

Сегодня Весы не будут склонны соглашаться с чужим мнением, зато способны кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно они - сама дипломатичность, сегодня на первое место они будут ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Весы лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Весы будут настроены философски: если окружающие с ними не согласны, это их проблемы.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Скорпион способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды гороскопа советуют Скорпиону расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.

Стрелец

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Стрельцу просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды гороскопа его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Стрельцу сегодня следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Козерог

Сегодня Козерог способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи - план ремонта, или для себя - планы на вечер, Козерогу в этом не будет равных. Помимо этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, которые вы примите сегодня, в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.

Водолей

Сегодня Водолей может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Водолей сегодня просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Водолею следует помнить о том, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Рыбы готовы в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял их любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против них коварные планы - Рыбы сегодня не дадут спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, они будут беспощадны. Плохо только, что в кругу друзей и семьи их обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выкл".