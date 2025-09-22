https://news.day.az/world/1782102.html В Пекине собака стала бизнесменом - ВИДЕО В Пекине собака стала бизнесменом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Французский бульдог собирает пластиковые бутылки по всему району и зарабатывает на этом до 3500 тыс. юаней (примерно 836 манатов) в месяц. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Пекине собака стала бизнесменом - ВИДЕО
В Пекине собака стала бизнесменом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Французский бульдог собирает пластиковые бутылки по всему району и зарабатывает на этом до 3500 тыс. юаней (примерно 836 манатов) в месяц.
Представляем вашему вниманию данное видео:
