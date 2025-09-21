Ютубер разобрал iPhone 17 Pro и похвалил его ремонтопригодность

YouTube-канал REWA Technology, специализирующийся на глубоком анализе гаджетов, опубликовал подробный видеообзор внутреннего устройства нового iPhone 17 Pro, сообщает Day.Az.

По результатам разборки, автор ролика высоко оценили общую ремонтопригодность флагмана Apple, несмотря на возросшую технологическую плотность и некоторые нюансы в процессе демонтажа.

Ключевым изменением в подходе Apple к сборке стало увеличение количества винтовых соединений и заметное сокращение использования клея. Это нововведение призвано упростить процесс демонтажа и замены компонентов, однако специалисты REWA отмечают, что сложность выполнения отдельных этапов ремонта все же возросла.

Дисплей смартфона сохранил 6,3-дюймовый размер, аналогичный iPhone 16 Pro, но передняя камера получила увеличенное отверстие и более широкий шлейф. Были замечены более крупные сенсоры и переработанное расположение компонентов системы распознавания лиц (Face (признан в РФ иностранным агентом) ID). Важно отметить, что, как и в предыдущей модели, модуль передней камеры можно заменить без потери функциональности Face ID. Модуль основной камеры также увеличился в размерах, при этом его шлейфы стали короче, что требует повышенной осторожности при разборке.

Аккумуляторная батарея демонстрирует существенное увеличение емкости до 3998 мАч, что на 416 мАч больше, чем у предшественника. Для эффективного отвода тепла Apple внедрила испарительную камеру с графеновой прокладкой. Батарея остается в стальной оболочке, а ее крепление теперь позволяет извлечение путем подачи напряжения - технология, направленная на упрощение замены.

Материнская плата стала более компактной, но оснащена большим количеством коннекторов. Отмечается крайне плотное расположение ключевых компонентов, таких как процессор A19 Pro и NAND-память.

В iPhone 17 Pro Apple вернулась к алюминиевому каркасу, характеризующемуся высокой степенью интеграции. Хотя такая конструкция обеспечивает повышенную прочность, ее замена может оказаться более дорогостоящей из-за обилия винтовых креплений и более компактной задней крышки. Вопрос устойчивости к царапинам вызвал неоднозначную реакцию: инструменты оставляют заметные следы, однако повседневные предметы, вроде ключей, наносят меньший ущерб.

Одним из значимых изменений является объединение разъёма для зарядки с SIM-ридером. Это решение означает, что повреждение нижнего шлейфа может привести к одновременному отказу функции считывания SIM-карты. Кроме того, увеличилось количество винтов в нижней части смартфона и появились дополнительные удлинительные шлейфы, что усложнило демонтаж разъема.