Трамп назвал участников сделки по TikTok

В сделку по TikTok вошли: второй самый богатый человек в мире, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, а также глава Dell Майкл Делл и представители семьи Мердок. Об этом заявил президент Соединенных штатов Дональд Трамп в интервью Питеру Дуси на телеканале Fox News, передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

"Ларри Эллисон - один из участников. Майкл Делл тоже вовлечен. А также Лахлан Мердок - имя, которое нечасто услышишь. Руперт Мердок, возможно, тоже войдет в эту группу", - сообщил Трамп.

Президент США уточнил, что речь идет об "огромной" сумме. По сообщению СМИ, инвесторы возглавят новое американское подразделение TikTok - соцсети, принадлежащей китайской компании ByteDance.

19 сентября лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США, в ходе которых обсуждался в том числе вопрос приобретения TikTok. По словам американского лидера, китайская сторона одобрила сделку, и она движется к завершению, однако впереди еще много важных шагов.