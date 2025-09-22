Американский экономист отметил потенциал Азербайджана в привлечении инвестиций в технологии будущего

У Азербайджана есть все возможности для привлечения прямых иностранных инвестиций в технологии и отрасли будущего.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал американский экономист, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

По его словам, для Азербайджана важным является диверсификация экономики. В стране существует множество направлений, где новые технологии могут сыграть важную роль в этом процессе.

Он отметил, что технологические решения могут применяться для повышения эффективности добычи и потребления углеводородов. Кроме того, Азербайджан взял на себя серьёзные обязательства в области "зелёного" перехода, приняв в прошлом году COP29, и именно зелёные технологии будут играть здесь ключевую роль. Отдельное значение имеет развитие финансовой инклюзии и повышение эффективности предоставления финансовых услуг.

"Конечно, важно повышать эффективность государственных предприятий и добиваться того, чтобы будущий рост в большей степени обеспечивался частным сектором и новыми технологиями", - отметил Рубини.

Он также отметил, что в будущем будут расти объёмы торговли из Центральной и Восточной Азии на Ближний Восток, в Кавказский регион, Европу и далее в другие части мира. При этом транспорт и логистика будут становиться всё более технологичными.