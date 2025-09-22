В Ташкенте прошел праздничный вечер в честь дружбы между Узбекистаном и Азербайджаном

В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане состоялся торжественный концерт, посвящённый 140-летнему юбилею великого композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и композитора Государственного гимна Азербайджана Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе АКЦ.

С приветственным словом к гостям обратился посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, подчеркнув исключительную роль Узеира Гаджибейли в музыкальной культуре страны, и отметив, что его творчество является живым выражением национальной идентичности и идеи азербайджанства. Своими произведениями Мастер музыки объединил Восток и Запад, сделав музыку Азербайджана узнаваемой по всему миру и открыв богатое музыкальное наследие народа человечеству. Посол также отметил, что широкое празднование юбилея на государственном уровне - яркое свидетельство высокого уважения к личности и творчеству композитора.

В концертной программе выступили народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана и Татарстана Женисбек Пиязов, солистка Государственной филармонии Узбекистана Сайёда Нартаджиева, певица ансамбля "Ўзбегим ёшлари" Сарвиноз Камилова, исполнив знаменитые произведения Узеира Гаджибейли, которые были тепло приняты зрителями и сопровождались бурными аплодисментами.

Особый колорит концерту придал танцевальный ансамбль "Азербайджан" Азербайджанского культурного центра, продемонстрировавший яркие образцы национальных танцев. Зрители окунулись в атмосферу богатых традиций азербайджанской культуры. Одним из самых ярких моментов вечера стала театрализованная композиция по мотивам бессмертной оперетты "Аршин мал алан", подготовленная молодежной театральной труппой Центра. Музыкальные фрагменты и сценическое воплощение любимого произведения вызвали живой интерес и восторг у публики.

Концерт завершился под громкие аплодисменты и стал значимым культурным событием, способствующим укреплению дружбы и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Узбекистане, Австрии, Германии, Турции и т.д.