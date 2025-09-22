Названы почетные авторы XI Бакинской международной книжной ярмарки

С 1 по 7 октября в Бакинском Экспоцентре пройдёт XI Бакинская международная книжная ярмарка, организованная Министерством культуры Азербайджана.

По решению Организационного комитета ярмарки, в этом году почётными авторами станут известный поэт Рустам Бехруди и поэт-эссеист Гисмет Рустамов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

Рустам Бехруди начал литературную деятельность в 1970-х годах и сегодня считается одним из ярчайших представителей тюркистской и гражданской поэзии Азербайджана. Он - автор множества глубоких и философских произведений, среди которых поэтические сборники: "Напиши на память", "Привет, эшафот", "Шаманская молитва", "Земля - место встречи", "В одиночестве нет страха смерти", "Я полюбил веру за веру", "Как безумная разлука", "Бог, смотрящий сквозь слёзы" и т.д. Произведения Бехруди переведены на польский, французский, русский и чешский языки.

Гисмет Рустамов, представитель нового поколения азербайджанской литературы 2000-х годов, прославился такими поэтическими сборниками, как "Витрина", "Печали мегаполиса", "Голубиная азбука", "На одной из знакомых улиц", "История будущего", "Зеркальная штора" и т.д.. Помимо поэтического творчества, он активно занимается литературным переводом, адаптируя произведения зарубежных авторов на азербайджанский язык.

В дни ярмарки для удобства жителей и гостей столицы будут курсировать специальные автобусные маршруты от станций метро "Эльмляр Академиясы", "28 Мая" и "Кёроглу" до Бакинского Экспоцентра.

Время работы ярмарки: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Вход для всех посетителей - свободный.