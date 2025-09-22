Эксперты разобрали iPhone Air и раскрыли секрет его тонкости

Специалисты известного сервиса по ремонту электроники iFixit провели традиционный анализ нового iPhone Air, который является самым тонким смартфоном Apple на сегодняшний день и знаменует первую значительную переработку дизайна iPhone за последние несколько лет. Главным секретом его ультратонкого корпуса, по мнению экспертов, стала инновационная ультракомпактная материнская плата.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Чтобы уместить все необходимые компоненты в корпус толщиной всего 5,6 мм, Apple разработала уникальное решение: часть платы размещена внутри выступа камеры. Это позволило освободить место для крупной батареи в металлическом корпусе. Такое расположение платы также обеспечивает дополнительную защиту от изгибающих нагрузок, хотя титановое шасси устройства, как показали многочисленные тесты, сама по себе почти не сгибается.

Впрочем, при тестировании пустого шасси iPhone Air, в iFixit обнаружили, что оно не так прочно, как в собранном виде. Рама легко гнется в местах пластиковых вставок, предназначенных для предотвращения помех сотовой связи. Насколько эти "слабые места" повлияют на реальную эксплуатацию, "покажет время", считают в iFixit.

Несмотря на свою беспрецедентную тонкость, iPhone Air оказался удивительно ремонтопригодным. Отсутствие многослойного расположения компонентов означает, что детали не "закопаны" глубоко внутри. Apple использует дисплей и заднее стекло, закрепленные на защелках, что упрощает их снятие. Для извлечения батареи применяется специальный клей, который ослабляется низковольтным электрическим током.

Логическая плата iPhone Air также выделяется большим количеством разработанных Apple чипов: модем C1X 5G, сетевой чип N1 и процессор A19 Pro. Это первый iPhone, использующий такое количество собственных чипов компании. Другие модели iPhone 17 также оснащены A19 и N1, но только модель Air получила C1X вместо модема Qualcomm.

В iFixit присвоили iPhone Air оценку ремонтопригодности 7 из 10 баллов. Это обусловлено более легким доступом к батарее и относительно несложной заменой экрана.