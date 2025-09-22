https://news.day.az/politics/1782213.html Замдиректора Центра Топчубашова участвует в международном мероприятии в Армении Заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов совершил поездку в Армению. Как сообщили Day.Az в Центре, М.Мурадов примет участие в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО.
Замдиректора Центра Топчубашова участвует в международном мероприятии в Армении
Заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов совершил поездку в Армению.
Как сообщили Day.Az в Центре, М.Мурадов примет участие в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО.
Ожидается, что в рамках мероприятия он выступит на одной из дискуссионных панелей с докладом о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и региональной динамике.
