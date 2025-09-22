Замдиректора Центра Топчубашова участвует в международном мероприятии в Армении

Заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов совершил поездку в Армению.

Как сообщили Day.Az в Центре, М.Мурадов примет участие в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО.

Ожидается, что в рамках мероприятия он выступит на одной из дискуссионных панелей с докладом о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и региональной динамике.