Ценный артефакт эпохи фараонов похищен и переплавлен в Египте

Браслет возрастом 3000 лет был похищен из музея в Египте, а затем переплавлен в золото. По данным Министерства туризма и древностей Египта, браслет был похищен из Египетского музея в Каире специалистом по реставрации 9 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, специалист по реставрации, как полагают, связался с торговцом серебром, который затем продал браслет ювелиру за 3735 долларов. Ювелир продал браслет за 4025 долларов работнику литейного завода, который переплавил его вместе с другими изделиями.

Министерство заявило, что четыре человека, причастные к этому делу, признались в совершении преступлений после ареста.

Браслет принадлежал фараону Аменемопу из Третьего переходного периода. Аменемоп правил Древним Египтом с 1001 по 992 год до нашей эры.

Он наиболее известен благодаря "великолепной погребальной маске", найденной в его гробнице, которая была изготовлена из "толстых листов кованого золота" и "создана, чтобы увековечить черты лица царя с идеализированным спокойствием и вечным сиянием".