Узбекистан поддержит развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, советник председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Саидкомил Саидназырханов в рамках 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку сказал, что этот форум еще больше расширит возможности сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

"Были проведены переговоры между членами Азербайджано-узбекской инвестиционной компании. В результате переговоров Узбекистан объявил о поддержке развития среднего и малого бизнеса. Это, безусловно, внесет важный вклад в расширение экономических возможностей между двумя государствами в будущем", - отметил он.

С.Саидназырханов также коснулся дальнейшего развития деловых связей между двумя странами. "Государства будут укреплять сотрудничество друг с другом, создавать различные бизнес-платформы и возможности для диалога. Для среднего и малого бизнеса это будет хорошей платформой для дальнейшего развития сотрудничества. А это позволяет нам максимально использовать имеющиеся возможности. Узбекистан в кратчайшие сроки предпринял необходимые шаги в этом направлении", - отметил он.

Он добавил, что в результате между двумя государствами будут увеличены возможности для инноваций и развития. "Экономический сектор обеих стран получит выгоду от этого сотрудничества. Таким образом, сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будет расширяться и создавать новые возможности", - заключил С.Саидназырханов.