https://news.day.az/society/1782259.html Хорошая новость для пенсионеров По всей республике выплаты пенсий планируется завершить 23 сентября. Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, находящийся в его ведении Государственный фонд социальной защиты 23 сентября обеспечит полную выплату пенсий по стране.
