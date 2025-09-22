Хорошая новость для пенсионеров

По всей республике выплаты пенсий планируется завершить 23 сентября.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, находящийся в его ведении Государственный фонд социальной защиты 23 сентября обеспечит полную выплату пенсий по стране.

В тот же день будут выплачены и пенсии гражданам, имеющим право на льготные условия.