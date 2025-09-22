https://news.day.az/society/1782186.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 часов 1 января 2026 года. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. Новость обновляется
В Азербайджане продлен особый карантинный режим.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение в понедельник подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, особый карантинный режим на территории Азербайджана, введенный для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции и ее последствий, продлен до 1 января 2026 года, 06:00.
Отметим, что в последний раз срок особого карантинного режима был продлен до 1 октября 2025 года, 06:00.
