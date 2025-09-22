В Азербайджане продлен особый карантинный режим.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение в понедельник подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, особый карантинный режим на территории Азербайджана, введенный для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции и ее последствий, продлен до 1 января 2026 года, 06:00.

Отметим, что в последний раз срок особого карантинного режима был продлен до 1 октября 2025 года, 06:00.