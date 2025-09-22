Между Азербайджаном и ОАЭ подписан ряд важных документов

В рамках сотрудничества между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) подписан ряд ключевых документов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель "Modon" Джассем Мохаммед Бу Атаба Аль Зааби подписали Соглашение о сотрудничестве в развитии концепции "Город в городе". Соглашение было подписано в присутствии заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций ОАЭ Мохамеда Хассана Альсуваиди.

В ходе мероприятия министр Микаил Джаббаров, председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов и генеральный директор компании ACWA Power Марко Арчелли подчеркнули значимость данного сотрудничества.

Стороны также подписали Соглашение о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, финансированию, эксплуатации и техническому обслуживанию опреснительного завода на Каспийском море. Документ был подписан Зауром Микаиловым и Марко Арчелли.

Кроме того, подписано Соглашение о поставке переработанной воды. Документ подписали Заур Микайлов, председатель Совета директоров публичного юридического лица "Единая служба водоснабжения больших городов" Таир Халилов и Марко Арчелли.

Другим важным документом стало Соглашение об аренде земель, подписанное Микаилом Джаббаровым, председателем Совета директоров Агентства по развитию экономических зон Сеймуром Адыгёзаловым и Марко Арчелли.

В завершение министр финансов Сахиль Бабаев и Марко Арчелли подписали Соглашение о государственной гарантии.