Основные центральные дороги Баку вновь открыты после гонок Формулы-1

Впервые за последние 9 лет большая часть ограничений на дорогах в Баку снята всего за 12 часов после окончания гоночного уик-энда Формулы-1.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Так, после завершения Гран-при Азербайджана Формулы-1 в городе были полностью демонтированы инфраструктура кольца и трибуны на круге "Азнефть", движение по центральным улицам восстановлено. В первую ночь работ по демонтажу с 06:00 движение было полностью восстановлено, за исключением участка от пересечения проспекта Нефтяников с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Пушкина.

Отметим, что в целях снижения транспортных заторов в городе большая часть закрытых в связи с гоночным уик-эндом дорог была открыта для движения в определенные промежутки времени.

Бакинское городское кольцо благодарит жителей города и, в частности, водителей за понимание.